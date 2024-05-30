Хромей, Каса і Аріельсон залишили львівський клуб.
Аріельсон, Каса та Хромей, ФК Карпати Львів
30 травня 2024, 19:11
Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід трьох футболістів — півзахисників Михайла Хромея та Джареда Каси, а також нападаючого Аріельсона.
Контракт із 26-річним французом Касою було розірвано достроково. На його рахунку вісім матчів у складі львівського клубу, де він віддав один асист.
У 19-річного бразильця Аріельсона та 20-річного українця Хромея закінчилися орендні контракти і сторони вирішили їх не продовжувати.
Хромей минулого сезону провів лише один матч, у якому відіграв на полі 26 хвилин. На рахунку Аріельсона 19 ігор, один забитий м'яч та три асисти.
Нагадаємо, за підсумками сезону Карпати посіли друге місце у Першій лізі та повернулися до УПЛ.