Україна

Чергові кадрові зміни у складі рівненської команди УПЛ.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Романом Гончаренком.

Угода з 30-річним українцем розрахована на два роки.

Для Романа це друга парафія в команду, в якій він виступав у період з лютого 2020 року до липня 2022 року. Разом із командою він став чемпіоном Першої ліги.

Минулого сезону Гончаренко провів сім матчів у складі Колосу.

Також Верес залишили два півзахисники — Андрій Кухарук та Євген Банада. Обидва футболісти отримали статус вільних агентів.

Минулої кампанії Кухарук провів 23 матчі, в яких віддав один асист, а на рахунку Банади 11 ігор.

Нагадаємо, за підсумками сезону Верес посів 13 місце в УПЛ та зберіг прописку в еліті через перехідні матчі.