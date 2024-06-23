Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хавбек ризикує пропустити найближчий матч своєї команди.

Півзахисник Едуардо Камавінга не брав участі в сьогоднішньому тренуванні збірної Франції.

Як повідомляє L'Équipe, 21-річний футболіст відчув невеликий дискомфорт у правій щиколотці. Пошкодження не має серйозного характеру. Очікується, що Камавінга повернеться до тренувань уже в понеділок.

Капітан французів Кіліан Мбаппе, який зазнав перелому носа в грі з Австрією (1:0), і пропустив матч із Нідерландами (0:0), у неділю тренувався в загальній групі в захисній масці.

Заключний матч на груповому етапі Євро-2024 Франція проведе проти Польщі 25 червня.