Україна

Досвідчений голкіпер долучився до житомирського колективу.

Цьогорічне літнє трансферне вікно ризикує поставити хрест на будь-яких перспективах дніпровського Дніпра-1 у наступному сезоні.

Команду вже залишили лідери накшталт Олександра Піхальонка, який перейшов до київського Динамо, та Олексія Гуцуляка, якого запросило до себе житомирське Полісся.

Однак на цьому апетити "вовків" себе не вичерпали — наступним футболістом СК, який долучився до розташування житомирян, став воротар Євгеній Волинець.

30-річний виконавець сезон тому перейшов до Дніпра-1 за 400 тис. євро із ковалівського Колосу, але вже за рік пішов до Полісся в якості вільного агента.

Контракт із голкіпером підписали строком на два роки.

За сезон Волинець провів 24 матчі, пропустив 19 голів та віддав дев’ять гольових передач.