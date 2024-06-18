Україна

Досвідчений гравець поповнив лави житомирського клубу.

Колишній півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк приєднався до житомирського Полісся, про це повідомила пресслужба клубу.

Хавбек підписав контракт на 2 роки та вибрав 11 номер в новій команді.

Олексій Гуцуляк перебував у лавах Дніпра-1 з літа 2021 року. За цей час він зіграв 76 офіційних матчів, забивши в них 20 голів та віддавши 11 результативних передач.

Взимку цього року Гуцуляк продовжив контракт з Дніпром-1 до кінця сезону-2024/25.