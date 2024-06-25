Футболіст готуватиметься до нового сезону разом із командою.
Джастін Лонвейк, Динамо
25 червня 2024, 13:29
24-річний півзахисник Джастін Лонвейк повернувся до Динамо після оренди. Сьогодні він пройшов медогляд та готуватиметься до нового сезону разом із командою.
Нагадаємо, Лонвейк приєднався до Динамо у вересні 2022 року. У сезоні 2022/23 він провів за "біло-синіх" 18 матчів (усі – в УПЛ).
Сезон 2023/24 Лонвейк провів в оренді. У першій половині сезону він виступав за бельгійський Андерлехт, а у другій – за нідерландську Фортуну з міста Сіттард.
У Нідерландах Лонвейк провів 16 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.