Україна

Футболіст готуватиметься до нового сезону разом із командою.

24-річний півзахисник Джастін Лонвейк повернувся до Динамо після оренди. Сьогодні він пройшов медогляд та готуватиметься до нового сезону разом із командою.

Нагадаємо, Лонвейк приєднався до Динамо у вересні 2022 року. У сезоні 2022/23 він провів за "біло-синіх" 18 матчів (усі – в УПЛ).

Сезон 2023/24 Лонвейк провів в оренді. У першій половині сезону він виступав за бельгійський Андерлехт, а у другій – за нідерландську Фортуну з міста Сіттард.

У Нідерландах Лонвейк провів 16 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.