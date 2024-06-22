Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає де і коли дивитись третій матч групового етапу чемпіонату Європи Україна — Бельгія.

У середу, 26 червня, відбудеться матч третього туру групової стадії Євро-2024 у Німеччині, у якому зустрінуться збірні України та Бельгії.

Стартовий свисток матчу заплановано на 16:00 за Києвом. Гра пройде на МХП-Арена, що у Штутгарті.

Де дивитись матч Україна — Бельгія

У прямому ефірі поєдинок Україна — Бельгія покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України грає в групі Е. Крім Бельгії, суперниками "синьо-жовтих" є Румунія та Словаччина.

В першому турі підопічні Сергія Реброва поступились румунам (0:3), а потім обіграли словаків (2:1). Онлайн-трансляція матчу Україна — Бельгія на Football.ua.