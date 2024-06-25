Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роман Котляр зробив аналіз команди Доменіко Тедеско.

У фінальному турі групового етапу Євро-2024 Україні доведеться спробувати виграти у Бельгії. Даний суперник є достатньо непростим для нашої національної команди за стилем, але має слабкості, якими добре може скористатися команда Сергія Реброва. Саме з такими суперниками "синьо-жовті" вміють грати набагато краще. У цьому матеріалі спробуємо розібратися, чому саме.

Збірна Бельгії вміє добре грати з "автобусами", а також має в атаці достатньо яскравих індивідуально гравців

Є думка, що круте покоління команди вже майже відправилося на заслужену пенсію, але це не зовсім так. У складі все ще є достатньо лідерів, що до сих пір відіграють важливу роль. Більшість з них зібрана у креативі. Тренером є Доменіко Тедеско, який свого часу побудував цікаві колектив у Шальке та Лейпцигу, з "червоними биками" грав у інтенсивний футбол, тому не дивно, що нинішня Бельгія демонструє схожий стиль.

В білд-апі зазвичай беруть участь чотири захисники і хтось з півзахисників, що розтягуються по всій ширині поля, головна задумка в можливості мати більше вільного простору і адресатів для передач, а також виманювати суперників в пресинг, якщо вони це роблять.

Потім зазвичай відбувається пас на фланги, де є індивідуально сильні вінгери. Одним з них є Жеремі Доку. Футболіст Манчестер Сіті дуже важливий в тих епізодах, коли його команду намагаються затискати високо або ближче до фінальної третини опоненти змушують грати на обмеженому просторі. За рахунок хорошої гри 1 в 1 він вміє добре тягнути м'яч вперед. Наприклад, коли Словаччина у матчі першого туру намагалася високо притискати бельгійців, Жеремі в одному з епізодів самостійно зробив ривок з м'ячем до чужого штрафного майданчика, а в підсумку відбувся удар з небезпечної позиції.

Крім того, важливими у фазі розвитку атак є Кевін Де Брюйне та Ромелу Лукаку. Півзахисник вміє добре відкриватися між лініями і диригувати атаками у центрі, а форвард — грати у підіграші. Є питання до реалізації Ромелу, але це дуже корисний гравець для команди, тому його роль не можна міряти лише кількістю голів. У зони завершення вбігає як правило декілька футболістів, хтось контролює підбір, що в разі чого завдати удару з-за меж штрафного майданчика.

Дальні удари — не дуже приємна тема для збірної України, тому контролювати відскоки м'яча дуже важливо.

Доволі небезпечною збірна Бельгії є і в перехідних фазах. Як правило їх розганяє Де Брюйне, хтось з півзахисників, вінгери чи форвард намагаються вриватися у глибину. У разі, якщо суперник високо підіймає лінію захисту, треба бути до цього готовим. Навряд чи це стосується України, тому що "синьо-жовті" швидше за все будуть зустрічати її у середньо-низькому блоці, намагатися давати менше можливостей атакувати на просторі.

В захисті є недопрацювання зі сторони деяких гравців, а також є можливість атакувати простір за спинами

У обороні в разі високого пресингу команда Доменіко Тедеско може застосовувати персональну опіку, змушувати суперника помилятися і користатися з цього.

Проблеми можуть бути, якщо його не вдається успішно виконати. Тоді можуть виникати розриви в лініях між гравцями, що можна використовувати завдяки нашій динамічній атаці, аналогічна ситуація виникає і в моменти, коли оборонний блок Бельгії знаходиться занадто високо, враховуючи його пасивність чи інертність у деяких епізодах, це також потрібно мати на увазі.

До того ж з її захисниками можна грати 1 в 1, здвоювати фланги та намагатися робити ізоляції, а також пресингувати високо. Під тиском вони не завжди виглядають впевнено, якщо ефективно виконувати цей аспект, є вірогідність відібрати м'яч близько їхнього штрафного майданчика.

Нерідко бувають моменти, коли в перехідних фазах відсутня підстраховка для центрбеків, інші футболісти не встигають повернутися на свою половину поля і допомогти їм. Тому це дуже добре накладається на вміння збірної України контратакувати.

З цим суперником збірній України буде грати набагато простіше, тому що їй зручніше виступати в сценарії матчів з топ-опонентами

Команда Сергія Реброва вміє добре атакувати, коли є багато вільного простору і можна організовувати швидкі атаки. Збірна Бельгії точно буде давати такі можливості. Також прагматична модель гри в захисті, з якої вже користалися у попередніх зустрічах з топовими колективами, чудово працює в такому контексті матчів, де Україні треба більше захищатися і стримувати атаки суперника. Даний елемент зараз працює трішки краще, ніж деякі інші. Сподіваємося, що вдасться здобути потрібний результат і цього раз.