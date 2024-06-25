Україна

Бразилець виступає за клуб із лютого 2023 року.

Ред Булл Брагантіно на своєму офіційному сайті оголосив про продовження орендної угоди з вінгером київського Динамо Вітіньо.

Нова угода розрахована до 2025 року. Футболіст виступає за бразильський клуб із лютого 2023 року.

Раніше була інформація, що 25-річний бразилець не проти повернутися до України, але треба було умовити його сім'ю, зокрема дружину — яка, зважаючи на все, вирішила залишитися на батьківщині.

У нинішньому сезоні Вітіньо провів 29 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Лонвейк повернувся до Динамо.