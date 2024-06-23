Україна

На базі зібралось 28 футболістів.

У неділю, 23 червня, закінчилася відпустка для футболістів Динамо. На тренувальній базі у Віті-Литовській зібралися гравці, які не залучені в національній збірній, що бере участь у фінальному турнірі Євро-2024 у Німеччині.

На базі зібрались наступні виконавці:

Воротарі: Нещерет, Суркіс, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Біловар, Михавко, Кравченко, Дубінчак, Попов, Боль, Малиш, Вівчаренко, Дячук, Сирота

Півзахисники: Шепелєв, Царенко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Брагару, Яцик, Караваєв, Михайленко, Андрієвський, Волошин

Нападники: Пономаренко, Супряга, Горбач