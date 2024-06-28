Україна

Команда з Кривого Рогу визначилась із суперниками.

Другий літній збір Кривбас проведе у Словенії, і вже відомі перші три спаринг-партнери.

6 липня, четвер: Динамо»Бухарест, Румунія.

13 липня, четвер: Сабах Баку, Азербайджан.

17 липня, понеділок: Динамо Загреб, Хорватія.

Динамо Бухарест – 14-разовий чемпіон Румунії. В минулому сезоні дістався до фінішу лише 13-м.

Сабах — в сезоні 2022\23 вигравав срібні нагороди чемпіонату Азербайджану.

Динамо Загреб – 25-разовий чемпіон Хорватії. Незмінний переможець елітного дивізіону останніх семи років. Клуб, який регулярно виступає в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи.