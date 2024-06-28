Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник висловив думку стосовно матчу третього туру групового етапу Євро-2024.

Тімоті Кастань прокоментував матч зі збірною України на Євро-2024.

"З Україною був складний матч, вона у добрій формі", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

"З трьох матчів цей був, мабуть, найскладнішим.

Ми не створили достатньої кількості моментів, порівняно з двома попередніми матчами. Нам треба попрацювати над деякими речами і наступного разу виступити краще. Ми знали, що це команда з хорошими гравцями та високою якістю гри. На таких турнірах ми завжди маємо бути обережними.

Ми зіграли на нуль вдруге, це вже добре, але ми маємо створювати більше моментів, бо у матчі з Україною їх було замало.

Я не говоритиму, що це матч-реванш, але це буде чудова гра, тому що ми команда, якій подобаються подібні матчі. Нам доведеться попрацювати над деякими аспектами, у тому числі над швидкістю французів, але ми знатимемо, як уразити їх, бо вони залишатимуть вільний простір.

Коли Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку грають попереду, вони можуть завдати неприємностей суперникам".

У матчі між збірними Бельгії та України відбулася нічия.