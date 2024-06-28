Захисник висловив думку стосовно матчу третього туру групового етапу Євро-2024.
Тімоті Кастань, Getty Images
28 червня 2024, 15:57
Тімоті Кастань прокоментував матч зі збірною України на Євро-2024.
"З Україною був складний матч, вона у добрій формі", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.
"З трьох матчів цей був, мабуть, найскладнішим.
Ми не створили достатньої кількості моментів, порівняно з двома попередніми матчами. Нам треба попрацювати над деякими речами і наступного разу виступити краще. Ми знали, що це команда з хорошими гравцями та високою якістю гри. На таких турнірах ми завжди маємо бути обережними.
Ми зіграли на нуль вдруге, це вже добре, але ми маємо створювати більше моментів, бо у матчі з Україною їх було замало.
Я не говоритиму, що це матч-реванш, але це буде чудова гра, тому що ми команда, якій подобаються подібні матчі. Нам доведеться попрацювати над деякими аспектами, у тому числі над швидкістю французів, але ми знатимемо, як уразити їх, бо вони залишатимуть вільний простір.
Коли Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку грають попереду, вони можуть завдати неприємностей суперникам".
У матчі між збірними Бельгії та України відбулася нічия.