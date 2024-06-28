Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від захисника стосовно зустрічі в 1/8 фіналу.

Джанлука Манчіні висловив думку стосовно матчу 1/8 фіналу Євро-2024.

"Не можна забувати про голову та серце, навіть коли граєш п’ять на п’ять із друзями", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

"Футбол — це техніка та індивідуальність, а на такому рівні на перший план виходять також інтелект, холоднокровність та розуміння ключових моментів.

Багато швейцарських футболістів грають або грали в чемпіонаті Італії. У наших командах є гравці, які добре знають один одного, є гравці, які відомі меншою мірою, але важливо зосередитися на собі, зробити все добре та перемогти.

Ми бачили, як грала збірна Швейцарії проти Німеччини, це фізично міцна команда дуже швидка, вони багато бігають.

Це буде матч високого рівня, ми намагатимемося відновитися та показати свої найкращі якості. У них є як молоді гравці, так і досвідченіші. Це чудово, але і в нашій команді можна побачити гарне поєднання досвіду та молодості".

Матч між збірними Швейцарії та Італії відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.