Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 29 червня 2024 року.
Шахтар – Сараєво
29 червня 2024, 23:44
У рамках тренувального збору в Словенії донецький Шахтар провів свій перший товариський матч, в якому колектив Маріно Пушича здобув розгромну перемогу над Сараєвом із чемпіонату Боснії і Герцеговини.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 4:1, а голами за Шахтар відзначилися Данило Сікан, Дмитро Криськів, Адама Траоре (реалізував пенальті) та Егіналду.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Сараєво:
Шахтар – Сараєво 4:1
Голи: Сікан, 12, Криськів, 32, Траоре, 67 (пен.), Егіналду, 84 – Р. Олівейра, 51
Шахтар (старт): Різник – Фарина, Азаров, Тобіас – Назарина, М. Гомес, Бондаренко, Криськів — Кевін, Сікан, Швед
Заміни: Лацабідзе, Глущенко, Дрозд, Егіналду, Козік, Невертон, Огарков, Педріньйо, Савченко, Сігеєв, Твардовський, Траоре, Фесюн, Цуканов