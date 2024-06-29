У рамках тренувального збору в Словенії донецький Шахтар провів свій перший товариський матч, в якому колектив Маріно Пушича здобув розгромну перемогу над Сараєвом із чемпіонату Боснії і Герцеговини.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 4:1, а голами за Шахтар відзначилися Данило Сікан, Дмитро Криськів, Адама Траоре (реалізував пенальті) та Егіналду.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Сараєво:

Шахтар – Сараєво 4:1
Голи: Сікан, 12, Криськів, 32, Траоре, 67 (пен.), Егіналду, 84 – Р. Олівейра, 51

Шахтар (старт): Різник – Фарина, Азаров, Тобіас – Назарина, М. Гомес, Бондаренко, Криськів — Кевін, Сікан, Швед

ЗаміниЛацабідзе, Глущенко, Дрозд, Егіналду, Козік, Невертон, Огарков, Педріньйо, Савченко, Сігеєв, Твардовський, Траоре, Фесюн, Цуканов