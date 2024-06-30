Україна

Коментар від тренера стосовно можливих переходів до команди влітку.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич висловив думку стосовно можливих трансферів.

"Що стосується трансферів, ми завжди зайняті тим, щоб покращуватися", — цитує Маріно офіційний сайт клубу.

"Це також, звичайно, частина нашої роботи. Ми зайняті зараз цим. Ми очікуємо, що, можливо, через тиждень у нас з’являться якісь гарні новини".

Також Шахтар продав Даніла Кастілло до Мідтьюлланна.