Україна

Бразилець підписав п'ятирічний контракт з датським клубом.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про перехід півзахисника Деніла Кастілло до датського Мідтьюлланна.

20-річний бразилець підписав контракт на п'ять років, а сума його трансферу за інформацією ЗМІ склала близько чотирьох мільйонів євро.

Нагадаємо, Кастілло став гравцем "гірників" у квітні минулого року. За Шахтар він провів шість матчів.

Другу половину минулого сезону Кастілло провів у складі сербського Партизана, де відіграв 15 зустрічей, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оголосив про трансфер Алаа Грама.