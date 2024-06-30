Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Англія та Словаччина.

Англія та Словаччина зіграють у Гельзенкірхені в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Гарет Саутгейт, після нічиєї проти Словенії (0:0), залучив до стартового складу Мейну в опорній зоні.

Франческо Кальцона, на тлі нічиєї проти Румунії (1:1), використав із перших хвилин

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр — Мейну, Райс — Сака, Беллінгем, Фоден — Кейн.

Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Шоу, Александер-Арнольд, Конса, Данк, Галлагер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон.



Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Стрелец, Гараслін.

Запасні: Родак, Равас, Оберт, Ріго, Дьйомбер, Суслов, Боженік, Тупта, Бенеш, Грошовські, де Марко, Дюріш, Беро, Зауер, Коша.



Гра Англія — Словаччина почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.