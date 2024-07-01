Завершилася 858 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 російсько-окупаційні війська увечері 30 червня здійснили ракетну атаку на Київ. Протиповітряна оборона знищила ворожі цілі, але уламки впали на 14-поверховий будинок. Сталася пожежа.

🔸 Україну в НАТО не бачать ані Байден, ані Трамп — Зеленський.

🔸 Президент розповів про наявну нині модель перемовин з рф.

🔸 Удар по Харкову: окупанти поцілили по терміналу "Нової пошти".

🔸 Президент про втрати: На одного українця гине шість росіян.



Протягом дня агресор шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Найбільш активні загарбники на Покровському напрямку. Разом з тим, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку ворога.

Харківський напрямок. Сьогодні агресор намагався атакувати тут вісім разів. Тривають бої в районі Вовчанська. Противник активно застосовує авіацію з території рф, бомбардуючи райони Липців, Токарівки Другої, Веселого, Нескучного, Дергачів, Слобожанського та Харкова.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ. Тривають бої біля Синьківки та Стельмахівки.

Лиманський напрямок. Сили оборони стримують ворога в районах Невського та Торського. Загальна кількість боєзіткнень досягла 11.

На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до шести. Триває бій неподалік Південного.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують тиску. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають дев’ять штурмових дій, зокрема йдуть бої в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої.

Додались по дві ворожих спроби атакувати на Курахівському та Времівському напрямках.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО