Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Євро-2024, який пройде 30 червня та розпочнеться о 22:00.

У неділю, 29 червня, збірна Іспанії проведе матч 1/8 фіналу Євро-2024, у якому суперником буде Грузія.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Рейн Енергі Штадіон (Кельн). Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за Києвом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Грузія

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу з 22:00 за київським часом. Трансляція проходитиме безкоштовно і будь-хто може приєднатися до неї.

У прямому ефірі матч Іспанія — Грузія покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.