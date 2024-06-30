Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 30 червня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Англії здобула вкрай непросту перемогу над Словаччиною та пробилася до наступного раунду турніру.

Словаки мали перевагу в рахунку в один м'яч завдяки Шранцу, проте наприкінці другого тайму Беллінгем зрівняв рахунок та перевів матч в овертайми, а вже в додатковий час Кейн встановив підсумковий результат на користь "трьох левів".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Англія — Словаччина у рамках 1/8 фіналу Євро-2024:

Англія — Словаччина 2:1

Голи: Беллінгем, 90+5, Кейн, 91 — Шранц, 25



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп'єр (Палмер, 66) — Мейну (Езе, 84), Райс — Сака, Беллінгем (Конса, 106), Фоден (Тоуні, 90+4) — Кейн (Беллінгем, 106).



Словаччина: Дубравка — Пекарік (Тупта, 109), Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81) — Шранц (Дьйомбер, 90+3), Стрелец (Боженік, 61), Гараслін (Суслов, 61).



Попередження: Геї, Мейну, Беллінгем, Пекарік — Куцка, Шкрініар, Вавро, Дьйомбер