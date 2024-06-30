Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійський хавбек дозволив "трьом левам" продовжити участь на Євро-2024.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Англії здобула вкрай непросту перемогу над Словаччиною, зумівши спочатку зрівняти рахунок на останніх хвилинах основного часу, а потім вибороти перемогу в овертаймах.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано англійського півзахисника Джуда Беллінгема, гол якого і дозволив команді "трьох левів" перевести гру в додатковий час.

"Це нагорода завдяки його загальному внеску та голу, який утримав Англію на цьому турнірі. Він продемонстрував сильне лідерство, щоб зберегти віру в свою команду", — таким був вердикт комісії технічних спостерігачів УЄФА.

Статистика Джуда Беллінгема в матчі зі Словаччиною:

Нагадаємо, що в чвертьфіналі Євро-2024 збірна Англії зіграє проти Швейцарії. Матч відбудеться 6 липня о 19:00 за київським часом.