Україна

В бригаді розгорнуто пояснили, які переваги вони надають.

В Одесі та Києві 1 липня відкрились рекрутингові центри 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Центри працювали місяць в тестовому режимі, а 1 липня відкрилися вже повноцінно, з урахуванням питань, які виникали.

Також запрацював сайт 28 ОМБр, через який можна більше дізнатись про бригаду, подивитись перелік вакансій, заповнити форму заявки або одразу зв'язатись з представниками бригади, які нададуть детальну інформацію та вичерпні відповіді на запитання.

Тепер стало значно простіше знайти та обрати своє місце служби, не турбуватись щодо свого майбутнього фаху та місця у боротьбі з ворогом", — повідомили в 28 ОМБр.

В бригаді додали, що її представники будуть супроводжувати людину на всіх етапах мобілізації або підписання контракту.

"Серед переваг, які надають наші рекрутингові центри, можна назвати наступні: по-перше, це самостійний вибір — рекрутингові центри дозволяють обирати підрозділи та вакансії самостійно. Людина може знайти пропозиції як на сайті бригади, так і в рекрутингових центрах в Одесі та Києві, завітавши до них.

По-друге — підготовка та підтримка. Рекрутингові центри надають інформацію про вимоги, підготовку та можливості служби. Вони допомагають людям зробити обізнаний вибір та готують їх до військової служби.

По-третє — ретельне навчання. Наші інструктори мають величезний досвід та знання. Для опанування складних видів озброєння типу ПЗРК Stinger та Ігла, ПТРК Javelin чи АТ-4, іншого різного стрілецького озброєння створений унікальний навчальний клас віртуальної реальності, який моделює будь-які умови з реального життя, що дозволяє впевнено опанувати володіння на рівні, який раніше був недоступним для новачків.

По-четверте — сучасні технології та засоби. Нами напрацьований та накопиченій унікальний бойовий досвід системного планування та успішного застосування БПЛА різних типів. Завдяки цьому виявлення і знищення ворожих сил та засобів відбувається далеко від позицій нашої піхоти.

Нарешті, по-п'яте — гідна мета. Приєднання до бригади, яка має почесну назву на честь Лицарів Зимового Походу, дозволяє відчувати себе частиною важливого історичного спадку та додати свій внесок у захист України", — сказав представник бригади.