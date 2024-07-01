Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від тренера стосовно очікувань від матчу 1/8 фіналу Євро-2024.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловив думку стосовно матчу з Бельгією.

"Ми вступаємо у нову фазу чемпіонату, турнір усередині турніру", — цитує Дідьє офіційний сайт УЄФА.

"Наразі другого шансу не буде. Команди, які пройшли групову стадію, кращі за тих, хто вирушив додому. Вся справа у створенні гостроти перед чужими воротами. Якщо ви хочете перемогти, потрібно забивати, а ми цього не робили. Це трапляється і найкращими командами та з найкращими атакувальними гравцями.

Ми маємо підготуватися до потенційної серії пенальті. Ми маємо в своєму розпорядженні відповідну інформацію про суперників, а також знаємо, хто на що здатний у нас. Але моє завдання – зробити так, щоб справа не дійшла до 11-метрових.

Я не коментуватиму те, що ми робили або не робили на ранковому тренуванні. Я роблю все можливе для того, щоб виставити на матч команду, яка буде у найкращій формі і зробить життя суперника складним, а також міцно стоятиме ззаду".

Матч між збірними Бельгії та Франції розпочнеться 1 липня о 19:00 за київським часом.