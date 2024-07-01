Україна

Тренер висловив думку стосовно першого матчу на підготовчих зборах.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував початок підготовчих зборів своєї команди.

"Як і у будь-якій передсезонній грі — перша гра завжди цікава, щоб побачити у якій формі ми перебуваємо після повернення з відпустки", — цитує Маріно офіційний сайт клубу.

"Це було добре з нашого боку. В першу чергу я щасливий бачити, що всі здорові.

Це не лише стосується результату, а й наших звичок, того, яким способом ми граємо у футбол. Я побачив багато гарних звичок, які футболісти змогли продемонструвати сьогодні.

Як можу охарактеризувати Вінісіуса Тобіаса та Кіріла Фесюна? Як ви могли побачити, це надзвичайно талановиті гравці, вони мають багато енергії та сили. Вони вже починають звикати до наших принципів.

Звісно, їм ще потрібно до дечого звикнути, але вони вже мають гарні показники. Я впевнений, що вони будуть швидко розвиватися — це те, чого я від них очікую. Як в ігрових характеристиках, так і в плані фізіологічної підготовки. Я ціную їх підхід до гри в обох випадках".

У товариському матчі Шахтар виграв у Сараєво.