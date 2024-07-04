Україна

Буковина повідомила, що викупила футболіста у Олександрії, "містяни" надають іншу інформацію.

Нападник Андрій Андрейчук підписав новий контракт з Буковиною, повідомляє клубна пресслужба.

Угода з 21-річним футболістом розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один рік. У минулому сезоні нападник виступав за "жовто-чорних" на правах оренди, але чернівецький клуб скористався опцією викупу футболіста з Олександрії.

Андрейчук приєднався до Буковини у січні 2024 року. У весняній частині сезону-2023/24 Першої ліги він провів за "жовто-чорних" 10 матчів, в яких відзначився шістьма забитими м’ячами та одною гольовою передачею.

Зазначимо, що Олександрія повідомила, що Андрейчук залишив клуб на правах вільного агента.