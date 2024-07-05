Україна

Один з них вийшов незвичайним.

Шахтар представив нову форму на новий сезон — повідомляє офіційний сайт клубу.

На гравців і вболівальників чекають 3 комплекти: домашня та виїзна форма, виконані у традиційних кольорах клубу, а також перша в історії "гірників" футбольна форма в національних кольорах.

Сергій Палкін, генеральний директор Шахтар: "Наше партнерство зі світовим брендом PUMA налічує вже три роки, і ми повністю задоволені цією співпрацею. Шахтар та PUMA є визнаними лідерами у своїх сферах, тому ми даємо багато один одному й разом досягаємо успіхів та великих звершень. Упевнений, нова форма PUMA сподобається вболівальникам команди і стане символом нових перемог та досягнень Шахтаря в сезоні-2024/25".

Основою нової форми сезону-2024/25 є інноваційна технологія ULTRAWEAVE, що є ультралегкою, інженерною тканиною, створеною за допомогою високоточних технологій плетіння. Її конструкція має структуровану, 4-сторонню еластичність, що знижує вагу й тертя. Це все про те, щоб бути швидшим та сильнішим на футбольному полі.

Також Шахтар може купити Бартола Франьїча.