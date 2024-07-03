Україна

Деталі потенційної угоди не розголошуються.

Півзахисник Вольфсбурга Бартол Франьїч продовжить свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Germanijak.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного хорвата зацікавлений донецький Шахтар, який вже погодив трансфер футболіста та має підписати гравця найближчими днями.

Також наголошується, що головний тренер "гірників" Маріно Пушич та спортивний директор Дарійо Срна вбачають у Бартолі посилення для нинішнього складу команди.

Франьїч став гравцем Вольфсбурга влітку 2022 року. Минулого сезону він виступав за Дармштадт на правах оренди – на його рахунку 20 матчів та один асист.

Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря Марлон перейшов до Аль-Айна.