Україна

Коментар стосовно нового тренера молодіжної команди Карпат.

Асистент тренера Карпат U19 Сергій Лавриненко висловив думку стосовно Владислава Лупашка.

"Життя так склалося, що я почав працювати з Владиславом Лупашком ще з 2014 року, коли він був футболістом, а я – тренером. Ми досягали хороших результатів, здобували золоті медалі Першої ліги із кропивницькою Зіркою, а також виходили у фінал Кубка України з Інгульцем, і в УПЛ теж", — цитує Сергія офіційний сайт клубу.

"Я запропонував Владиславу стати тренером, коли він ще був чинним гравцем. Я бачив, що у нього хороші задатки як наставника і я хотів з ним працювати. Проте життя склалося так, що зараз він – старший тренер, а я – його помічник. Ми працюємо разом, у нас хороший тренерський штаб і є взаєморозуміння.

Лупашко вирізнявся тим, що він умів аналізувати матчі, помилки, дії суперника. Владислав ще раніше фактично був тренером, який виходить на поле, він дуже добре розумів гру. Наче провідник моїх ідей на футбольному полі. У нас з ним схоже бачення футболу, тому ми товаришуємо і працюємо разом вже багато років.

Головне завдання нашого тренерського штабу – розвивати молодих хлопців для основної команди "зелено-білих". І я впевнений на сто відсотків, що ми виконаємо це завдання".

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