Україна

Один із лідерів команди ухвалив рішення продовжити контракт.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження орендної угоди із захисником Віктором Корнієнком.

Нова оренда з 25-річним українцем розрахована до літа 2025 року.

Минулого сезону Корнієнко провів 22 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Додамо, що контракт Віктора належить донецькому Шахтарю.

Раніше повідомлялося, що Ворскла підписала чорногорського форварда Шкріеля.