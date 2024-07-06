Один із лідерів команди ухвалив рішення продовжити контракт.
Віктор Корнієнко, ФК Ворскла
06 липня 2024, 09:20
Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження орендної угоди із захисником Віктором Корнієнком.
Нова оренда з 25-річним українцем розрахована до літа 2025 року.
Минулого сезону Корнієнко провів 22 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Додамо, що контракт Віктора належить донецькому Шахтарю.
Раніше повідомлялося, що Ворскла підписала чорногорського форварда Шкріеля.