Україна

Голкіпер і нападник залишились у Ковалівці.

Голкіпер Роман Мисак і центральний нападник Антон Салабай оновили свої угоди з Колос, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Новий контракт із 32-річним Мисаком розраховано до кінця сезону-2024/25, тоді як із 22-річним Салабаєм — до завершення кампанії-2025/26.

Протягом минулого сезону Роман на полі не з'являвся, тоді як Антон узяв участь у 20 матчах Колоса в усіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, жіноча команда ковалівців дізналася суперниць у першому раунді Ліги чемпіонів.