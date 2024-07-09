Україна

Микола Михайленко розповів про своє повернення до столичного клубу.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко прокоментував підготовку "біло-синіх" до старту нового сезону, а також поділився очікуваннями перед Олімпійськими іграми в Парижі.

"Я радий повернутися, тренувальний процес і вимоги дуже цікаві, потроху звикаю, стараюся, думаю, з часом усе буде добре.

Ігрова практика багато вирішує у футболі. Вважаю, час в оренді пішов мені на користь, вдячний тренерам, які давали мені там грати. Багато чого взяв для себе нового і незвичного, що допомагає мені й зараз.

Звісно, збори – це нелегко у будь-якій команді, а в Динамо підготовка ще на вищому рівні, суворіші вимоги, потрібно більше бігати.

Очікування від Олімпіади? Розуміємо, що суперники непрості, сильні, але тим цікавіше. Подивитися на себе на їхньому фоні – багато вартує. Далеко не кожного року можна так себе проявити. Будемо намагатися показати найкращий результат. Звісно, знаємо і бачимо, яких успіхів досягають гравці, наприклад, збірної Аргентини, за яку грає Хуліан Альварес – він у складі Манчестер Сіті нещодавно виграв Лігу чемпіонів. Але я вважаю, що на полі грає команда, і, якщо у нас буде єдина команда, то жодна індивідуальність не зможе їй нічого протиставити.

Ми ще будемо готуватися. Вважаю, усі, кого туди викликали, заслуговують на це. Будемо старатися та точно віддаватимемо всі сили", — наводить слова Михайленка прес-служба клубу.