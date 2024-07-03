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Валентин Рубчинський дав своє перше інтерв’ю в якості гравця Динамо.

Півзахисник київського Динамо Валентин Рубчинський прокоментував свій перехід до складу "біло-синіх" із Дніпра-1.

"Чесно кажучи, було доволі несподівано отримати запрошення від такого клубу, але я особливо не вагався та з радістю погодився перейти до Динамо. Сьогодні ввечері вже провів перше тренування з командою. І партнери, і тренерський штаб дуже добре зустріли мене та прийняли до команди. Тепер працюватиму, аби виправдати довіру та грати в основному складі "біло-синіх".

У відпустці займався індивідуально, але навантаження, звичайно, були не такими, як у хлопців від початку підготовчого періоду. Буду тренуватися та поступово надолужувати партнерів, аби вийти з ними на один рівень фізичних кондицій.

В принципі, часу не було, аби радитися з Піхальонком, оскільки все відбулося доволі швидко. Але, справді, разом із Сашком набагато комфортніше буде адаптуватися в Динамо та звикати до побутового життя на новому місці. З багатьма гравцями Динамо виступали в молодіжній збірній, тож із ними дуже добре спілкуємося. З іншими також неодноразово перетиналися на футбольному полі, тож один одного знаємо.

Разом із Дніпром-1 ми боролися за найвищі місця в чемпіонаті України, виступали на міжнародній арені. Тому цей період, безперечно, пішов мені лише в плюс в плані кар’єри.

Динамо завжди бореться за найвищі місця та ставить перед собою найвищі задачі в усіх турнірах, у яких бере участь – і виступ у груповій стадії Ліги чемпіонів є однією з них. Команда заслуговує грати проти топ-клубів Європи, і докладемо всіх зусиль, аби кваліфікуватися до групової стадії.

Люблю грати в центрі поля, діяти як на атаку, так і на оборону. Щодо конкурентів, то в Динамо зібрані в центрі поля сильні футболісти, когось одного виділити не можу, тож цікаво буде перевірити себе на їхньому фоні.

На кого рівняюсь на своїй позиції? Дуже подобається, як грає Тьяго Алькантара. У нього трохи не склалося в Ліверпулі, але за індивідуальними якостями це дуже сильний футболіст.

Обрав собі 15 номер. Особливих побажань не було, цей виявився вільним. Знаю, що під ним раніше в Динамо виступав Віктор Циганков, який був лідером команди. Тож сподіваюся стати так само важливим гравцем для київського клубу", — наводить слова Рубчинського прес-служба клубу.