Коментар від команди стосовно чергової атаки рф на Україну.
Лікарня Охматдит, Getty Images
08 липня 2024, 16:14
Динамо Київ прокоментувало ракетний обстріл України та влучання у дитячу лікарню Охматдит.
"Ракетний удар по одній з найвідоміших дитячих лікарень Європи – "Омхатдит", — написав клуб у своїх соціальних мережах.
"Під завалами знаходяться діти. Це зробила росія".
Нагадаємо, що в цей день новоспечений головний тренер Мілана Паулу Фонсека на свою першу пресконференцію на цій посаді з'явився з прапором України на піджаку.