Україна

Коментар від команди стосовно чергової атаки рф на Україну.

Динамо Київ прокоментувало ракетний обстріл України та влучання у дитячу лікарню Охматдит.

"Ракетний удар по одній з найвідоміших дитячих лікарень Європи – "Омхатдит", — написав клуб у своїх соціальних мережах.

"Під завалами знаходяться діти. Це зробила росія".

Нагадаємо, що в цей день новоспечений головний тренер Мілана Паулу Фонсека на свою першу пресконференцію на цій посаді з'явився з прапором України на піджаку.