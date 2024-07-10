Напередодні "гірники" офіційно оголосили про підписання центрбека збірної Тунісу.
Алаа Грам, скріншот
10 липня 2024, 22:21
Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання центрального захисника Алаа Грама, який на міжнародному рівні захищає кольори збірної Тунісу.
Тепер через свої офіційні медіа "гірники" зробили анонс того, що 22-річний центрбек має приєднатися до команди Маріно Пушича на зборах в словенському Брдо.
Нагадаємо, що 11 липня, донецький клуб проведе товариський матч проти ТСЦ Бачка-Топола.