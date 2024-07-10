Україна

Напередодні "гірники" офіційно оголосили про підписання центрбека збірної Тунісу.

Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання центрального захисника Алаа Грама, який на міжнародному рівні захищає кольори збірної Тунісу.

Тепер через свої офіційні медіа "гірники" зробили анонс того, що 22-річний центрбек має приєднатися до команди Маріно Пушича на зборах в словенському Брдо.



Нагадаємо, що 11 липня, донецький клуб проведе товариський матч проти ТСЦ Бачка-Топола.