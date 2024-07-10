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Football.ua представляють відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 10 липня 2024 року.

Під час навчально-тренувальних зборів в Австрії у рамках підготовки до старту нового сезону київське Динамо провело свій перший товариський матч, зігравши в нульову нічию з Падерборном із другої німецької Бундесліги.

У цьому контрольному протистоянні команди голів не забивали, тому фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 0:0.

Свій наступний матч кияни проведуть 23 липня проти ще однієї німецької команди – Шальке 04.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Падерборн:

Динамо – Падерборн 0:0

Динамо (перший тайм): Нещерет, Тимчик (Караваєв, 30), Попов, Малиш, Дубінчак, Бражко (Андрієвський, 30), Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Пашко, Ванат (Супряга, 30).

Динамо (другий тайм): Нещерет (Ігнатенко, 68), Карваєв, Біловар, Дячук, Вівчаренко, Андрієвський, Шепелєв, Лонвейк, Царенко, Волошин, Супряга.

Падерборн (стартовий склад): Боевінк, Бракелмен, Кастанеда, Костос, Міхель, Курда, Гьотце, Обермаїр, Клаас, Зентер, Платте.