Україна

Польський захисник став вільним агентом.

Київське Динамо у своєму Telegram-каналі оголосило про відхід захисника Томаша Кендзьори.

Угода з 30-річним поляком була розірвана достроково, тому футболіст отримав статус вільного агента.

Кендзьора виступав за "біло-синіх" із літа 2017 року. З того часу він провів 198 матчів, у яких забив сім голів та віддав 20 гольових передач.

Минулий сезон Кендзьора провів у грецькому ПАОКу на правах оренди — на його рахунку 47 матчів та три забиті м'ячі.