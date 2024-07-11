Україна

Футболіст поділився думками щодо переїзду в Україну.

Новачок Шахтаря Бартол Франьїч прокоментував перехід до лав чемпіона України.

"Перше враження – чудовий клуб. Усе, що я тут побачив, вражає. Так, зараз ми перебуваємо в Словенії, проте я думаю, що в Україні теж побачу відповідний рівень. Очікую, що все буде на висоті.

Перемовини з Шахтарем? Усе відбулося швидко. Дарійо Срна та інші хорвати в штабі дуже мені допомогли, розповіли про клуб і, звісно, про поточну ситуацію в країні. Але я вирішив, що це гарна нагода для мене, тому я тут.

Шахтар — це дуже хороша команда. Звісно, раніше у складі було багато бразильців. Знаю, що ситуація в Україні зараз не найкраща, проте в клубі багато гарних футболістів, я переконався в цьому на тренуваннях. Думаю, набуду тут чудового досвіду.

Я говорив з тренером, він бачить мене на місці центрального захисника, а також на інших двох позиціях за необхідності, проте передусім на позиції центрального захисника", – сказав Франьїч.

До складу української команди Бартол перейшов в оренду до завершення наступного сезону.