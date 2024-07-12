Українець переїжджає до Польщі.
Сергій Булеца, Лехія
12 липня 2024, 14:12
Польський клуб Лехія представив нападника Сергія Булецу як гравця своєї команди, повідомляє офіційний сайт поляків.
Футболіст приєднався до Лехії на правах однорічної оренди з Динамо. У клубу є опція викупу.
Сезон-2023/24 футболіст на правах оренди провів у польському Заглембє. Забив 1 гол та зробив 4 асисти у 29 матчах.
«Лехія» в минулій кампанії виграла другий за силою польський дивізіон та повернулася в Екстраклясу.
За Лехію виступають й інші українці: Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Максим Хлань та Богдан Вʼюнник.