Іспанія

Легендарний гравець висловився про тренерську ротацію в Барселоні.

Колишній півзахисник каталонської Барселони та збірної Іспанії Андреас Іньєста прокоментував призначення Фліка на посаду головного тренера "блаугранас".

"З новим тренером Барса вступає у нову фазу, тепер буде інший погляд на різні ситуації. Я б хотів, щоб Хаві залишився, адже він багато для мене означає як на особистому, так і на професійному рівні.

Сподіваюся, Флік має силу, спокій і вміння для того, щоб «Барса» змогла боротися за всі трофеї. Як уболівальник Барси, сподіваюся, що ми зможемо набути стабільності на довгий час", – сказав Іньєста.

Нагадаємо, Флік хоче бачити Тьяго Алькантару в тренерському штабі Барселони.