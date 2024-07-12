Іспанія

Легенда іспанського футболу в захваті від гри Вільямса.

Колишній півзахисник Барселони Андреас Іньєста прокоментував гру на гравця Атлетіка Ніко Вільямса Євро-2024 та висловився про його можливий трансфер в столицю Каталонії.

"Якість його гри відповідає рівню національної команди. Можна говорити не тільки про Ніко або Ламіна, а й про Фабіана [Руїса], Родрі, Ольмо, та про будь-якого гравця.

Ніко провів чудовий сезон і з клубом, тому його ім'я пов'язуватимуть з великими командами. Його перехід до Барси вивів би клуб на новий рівень. Подивимося, що буде далі", – сказав Іньєста.

Нагадаємо, Барселона знайшла альтернативу Ніко Вільямсу.