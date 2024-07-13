Кияни продовжують готуватися до нового сезону на зборах в Австрії.
Динамо - Шальке, фото киян
13 липня 2024, 19:40
Київське Динамо провело другий товариський матч на зборах в Австрії, зігравши внічию з гельзенкірхенським Шальке.
Команди обмінялися результативними ударами в обох таймах. У першій половині зустрічі голами відзначилися Антон Царенко і Кенан Караман, а в другій — Владислав Ванат і Мусса Сілла.
Вже завтра, 14 липня, колектив Олександра Шовковського зустрінеться в контрольному поєдинку з данським Брондбю (початок — о 16:00 за Києвом).
Динамо — Шальке 2:2
Голи: Царенко, 14, Ванат, 67 — Караман, 30, Сілла, 57
Динамо: Бущан (Нещерет, 46) — Малиш (Караваєв, 62), Тимчик (Біловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубінчак (Вівчаренко, 62) — Андрієвський (Бражко, 62), Царенко (Шепелєв, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Лонвейк (Піхальонок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) — Супряга (Ванат, 62)
Шальке (стартовий склад): Хекерен, Санчес, Сегуїн, Юнес, Сілла, Бахманн, Караман, Васінські, Айдин, Мор, Камінські
Попередження: Андрієвський, Тимчик, Шапаренко — Мор, Айдин, Гантенбайн
Нагадаємо, що перший товариський матч "біло-синіх" на зборах в Австрії теж завершився нічийним результатом.