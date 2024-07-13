Україна

Кияни продовжують готуватися до нового сезону на зборах в Австрії.

Київське Динамо провело другий товариський матч на зборах в Австрії, зігравши внічию з гельзенкірхенським Шальке.

Команди обмінялися результативними ударами в обох таймах. У першій половині зустрічі голами відзначилися Антон Царенко і Кенан Караман, а в другій — Владислав Ванат і Мусса Сілла.

Вже завтра, 14 липня, колектив Олександра Шовковського зустрінеться в контрольному поєдинку з данським Брондбю (початок — о 16:00 за Києвом).

Динамо — Шальке 2:2

Голи: Царенко, 14, Ванат, 67 — Караман, 30, Сілла, 57

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) — Малиш (Караваєв, 62), Тимчик (Біловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубінчак (Вівчаренко, 62) — Андрієвський (Бражко, 62), Царенко (Шепелєв, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Лонвейк (Піхальонок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) — Супряга (Ванат, 62)

Шальке (стартовий склад): Хекерен, Санчес, Сегуїн, Юнес, Сілла, Бахманн, Караман, Васінські, Айдин, Мор, Камінські

Попередження: Андрієвський, Тимчик, Шапаренко — Мор, Айдин, Гантенбайн

Нагадаємо, що перший товариський матч "біло-синіх" на зборах в Австрії теж завершився нічийним результатом.