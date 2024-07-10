Україна

Для команди Олександра Шовковського це був перший спаринг в Австрії.

Київське Динамо провело свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Австрії у рамках підготовки до старту нового сезону.

Команда Олександра Шовковського зустрічалася із німецьким Падерборном. Матч із командою, яка посіла сьоме місце у другій Бундеслізі, закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Свій наступний матч кияни проведуть 23 липня проти ще однієї німецької команди – Шальке 04.

Динамо – Падерборн 0:0

Динамо (перший тайм): Нещерет, Тимчик (Караваєв, 30), Попов, Малиш, Дубінчак, Бражко (Андрієвський, 30), Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Пашко, Ванат (Супряга, 30).

Динамо (другий тайм): Нещерет (Ігнатенко, 68), Карваєв, Біловар, Дячук, Вівчаренко, Андрієвський, Шепелєв, Лонвейк, Царенко, Волошин, Супряга.

Падерборн (стартовий склад): Боевінк, Бракелмен, Кастанеда, Костос, Міхель, Курда, Гьотце, Обермаїр, Клаас, Зентер, Платте.