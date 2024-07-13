Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 13 липня 2024 року.

У ході зборів в Австрії Динамо (Київ) зіграло внічию з Шальке (Гельзенкірхен), представником 2-ї Бундесліги.

Як у першій, так і в другій половині зустрічі команди порадували глядачів двома голами. Відкрити рахунок у контрольному поєдинку вдалося киянам, але по перерві лідерство перехопили гельзенкірхенці. У підсумку, сильнішого команди так і не виявили.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Шальке:

Динамо — Шальке 2:2

Голи: Царенко, 14, Ванат, 67 — Караман, 30, Сілла, 57

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) — Малиш (Караваєв, 62), Тимчик (Біловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубінчак (Вівчаренко, 62) — Андрієвський (Бражко, 62), Царенко (Шепелєв, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Лонвейк (Піхальонок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) — Супряга (Ванат, 62)

Шальке (стартовий склад): Хекерен, Санчес, Сегуїн, Юнес, Сілла, Бахманн, Караман, Васінські, Айдин, Мор, Камінські

Попередження: Андрієвський, Тимчик, Шапаренко — Мор, Айдин, Гантенбайн