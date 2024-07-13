Півзахисник висловив думку стосовно переходу в команду.
Маттео Аморозо, Фото Офіційний Сайт Кривбасу
13 липня 2024, 22:34
Маттео Аморозо прокоментував свій перехід до Кривбасу.
"Дуже радий бути тут та підписати угоду з Кривбасом — великим українським клубом. Мене дуже тепло прийняли, все чудово", — цитує півзахисника офіційний сайт клубу.
"Готовий зіграти будь-де, де скаже головний тренер. Мені дуже подобається стиль, в якому грає моя нова команда. Попереду багато роботи. Будемо працювати, щоб ми могли пишатись прийдешнім сезоном".
Даний перехід відбувся з Ітуано в якості вільного агента.