Україна

Півзахисник висловив думку стосовно переходу в команду.

Маттео Аморозо прокоментував свій перехід до Кривбасу.

"Дуже радий бути тут та підписати угоду з Кривбасом — великим українським клубом. Мене дуже тепло прийняли, все чудово", — цитує півзахисника офіційний сайт клубу.

"Готовий зіграти будь-де, де скаже головний тренер. Мені дуже подобається стиль, в якому грає моя нова команда. Попереду багато роботи. Будемо працювати, щоб ми могли пишатись прийдешнім сезоном".

Даний перехід відбувся з Ітуано в якості вільного агента.