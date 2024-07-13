Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колишній гравець Ліверпуля дав свій коментар.

Іспанський експівзахисник Ліверпуля Хосе Енріке поділився очікуваннями від фіналу Євро-2024 між Іспанією та Англією.

"Я думаю, Іспанія обіграє Англію у фіналі Євро, і мені здається, що перемога буде легкою. Я б сказав, що іспанці виграють із рахунком 3:0. Іспанія контролюватиме гру.

Якщо Іспанія не заб'є раніше, англійці сидітимуть склавши руки, як вони робили більшу частину турніру. Однак у фіналі це не спрацює. Адже якщо Англія сяде в оборону, їм доведеться важко в матчі проти, як я вважаю, найсильнішої атакувальної команди, з якою вони стикалися", — сказав Енріке Grosvenor Sport.

Матч між Іспанією та Англією відбудеться 14 липня в Берліні і розпочнеться о 22:00.