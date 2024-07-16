Україна

Дніпровський клуб можуть виключити з чемпіонату України.

В українській Прем'єр-лізі висловилися щодо можливості виключити Дніпро-1 на тлі "низки загальновідомих проблем" клубу, передає офіційний сайт турніру.

Сьогодні, 16 липня, відбулися загальні збори учасників УПЛ, на яких обговорювалися проблеми, які викликає невизначеність із боку дніпровського клубу. Повідомляється, що дніпряни не тільки досі не надали офіційних листів, в яких відмовилися б від участі в чемпіонаті, але й не відповіли на запити УПЛ.

"Позиція СК "Дніпро-1" ставить під питання збереження цілісності клубних змагань УПЛ, провокує невизначеність у всіх лігах професіонального футболу України і не дає можливості УПЛ якісно проводити роботу з потенційними спонсорами та партнерами щодо майбутньої співпраці в сезоні-2024/25.

Процедура видачі/відкликання Атестату на отримання допуску до клубних змагань УПЛ сезону-2024/25 належить до виключної компетенції УАФ. Тому на Загальних зборах учасників УПЛ було ініційовано рішення якнайшвидше звернутися до УАФ стосовно проведення відповідних процедурних дій щодо відкликання у СК "Дніпро-1" Атестату.

У разі вирішення цього питання потрібно максимально швидко отримати офіційні відповіді чотирьох клубів ПФЛ ("Минай", "Металіст 1925", "Лівий Берег" та "Епіцентр") стосовно їх бажання та можливості претендувати на вакантне місце в УПЛ і рекомендувати УАФ обрати один з кількох варіантів визначення клубу, який замінить СК "Дніпро-1" в УПЛ", — йдеться в заяві на офіційному сайті турніру.

Ця ситуація також ставить під питання участь дніпрян у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2024/25. Вже понад 15 гравців залишили Дніпро-1 під час літнього трансферного вікна.