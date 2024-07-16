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Антон Царенко поділився своїми думками після чергового голу на австрійських зборах.

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко прокоментував підготовку "біло-синіх" до старту нового сезону.

"Ми розпочали підготовку до нового сезону ще в Києві, де у нас були дворазові тренування. Спершу у нас були переважно фізичні навантаження, більше бігу, менше роботи з м’ячем. Добре пройшовши цей етап підготовки, ми прибули сюди на збори і тут вже почали більше працювати над тактикою, додалося більше вправ з м’ячем. Повноцінно готуємося до поновлення сезону та до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ми провели вже кілька спарингів і більш-менш набрали кондиції. Гадаю відсотків на 70-80 ми вже готові. У нас заплановано ще два спаринги і після них маємо бути повністю готові до початку сезону.

В останні дні до практичних занять додалося багато теоретичних — це підготовка до Ліги чемпіонів? Так, звісно. Розбираємо, як свої матчі, роблячи роботу над помилками, так і Партизана. Готуємося до гри з повною відповідальністю.

На цьому зборі ми граємо з дуже хорошими командами. Добре, що є можливість грати з хорошими суперниками та оцінити свій рівень. Якщо ви помітили, зараз награюсь на фланзі. Виходить опинитись у потрібний час у потрібному місці. Вдається реалізовувати свої моменти та допомогати команді здобувати перемоги.

Перший домашній матч сезону у Любліні? Сподіваємось, прийде багато вболівальників. Закликаю тих, у кого є змога, прийти на стадіон та підтримати нас. Ми зробимо все від нас можливе аби здобути позитивний результат", — наводить слова Царенка прес-служба клубу.

Додамо, що 20-річний українець відзначився вже двома голами у трьох контрольних матчах на зборах в Австрії.

Свій наступний матч Динамо проведе проти Мамелоді Сандаунз. Гра відбудеться завтра, 17 липня, о 18:00 за Києвом.