Правий захисник Томаш Кендзьора поповнив склад ПАОКа, передає офіційний сайт грецького клубу.

Контракт із 30-річним поляком розраховано до кінця червня 2026 року. Угода включає опцію продовження ще на сезон.

He is everywhere!

He is here!

He is relentless!

He is back!#TomaszIsHere #PAOK #OurWay pic.twitter.com/ZTUwgszHnz