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Поляк продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Греції.

Правий захисник Томаш Кендзьора поповнив склад ПАОКа, передає офіційний сайт грецького клубу.

Контракт із 30-річним поляком розраховано до кінця червня 2026 року. Угода включає опцію продовження ще на сезон.

Динамо (Київ), свій попередній клуб, Кендзьора залишив на правах вільного агента. Про припинення співпраці з гравцем кияни оголосили 10 липня.

Захисник представляв ПАОК на правах оренди протягом другої половини сезону-2022/23 та всієї кампанії-2023/24. За цей час він узяв участь у 57 матчах у всіх турнірах, відзначившись 4 голами. У 2024 році Томаш виграв із клубом чемпіонат Греції.