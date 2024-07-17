Україна

Це четверта контрольна гра команди Юрія Вернидуба на зборах в Словенії.

Сьогодні, 17 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться загребське Динамо та криворізький Кривбас.

Для команди Юрія Вернидуба це буде четверта гра на навчально-тренувальних зборах у Словенії перед стартом нового сезону. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Загреб — Кривбас:

За підсумками минулого сезону Динамо Загреб посіло перше місце у чемпіонаті Хорватії.