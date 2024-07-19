Україна

Другим варіантом є перехідний турнір за участі чотирьох команд.

Українська Прем'єр-ліга оголосила два варіанти, яким чином можна замінити в чемпіонаті Дніпро-1, передає офіційний сайт турніру.

Сьогодні, 19 липня, на Загальних зборах учасників УПЛ обговорювали заяву дніпрян щодо зняття зі змагань і можливі варіанти для заміни клубу в сезоні-2024/25.

"Представники клубів УПЛ прийняли рішення задовольнити прохання СК Дніпро-1 виключити зі складу учасників змагань. Після чого за результатами рейтингового голосування визначили дві пропозиції на розгляд та затвердження Виконкому УАФ відповідно до статті 5 Регламенту для заміни СК Дніпро-1.

Перша, яка набрала найбільше голосів, — надати місце в УПЛ ФК Минай.

Друга — провести перехідний турнір за участі чотирьох команд (Минай, Металіст 1925, Лівий Берег та Епіцентр), переможець якого гратиме в УПЛ в сезоні-2024/25.

Остаточне рішення з цього питання має затвердити Виконком УАФ", — йдеться в заяві УПЛ.

Нагадаємо, харків'яни вже висловили готовність поборотися за місце в "еліті". В УАФ ще вчора, 18 липня, розгорнуто прокоментували лист УПЛ щодо можливості позбавити Дніпро-1 Атестату на сезон-2024/25.